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Başkan Erdoğan, Adnan Oktar hakkında konuştu: Ahlaksız bir adamdı

Yıllarca süren takip sonrasında düzenlenen operasyonda çökertilen Adnan Oktar ve çetesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, ''Ahlaksız bir adamdı'' dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
Başkan Erdoğan, Adnan Oktar hakkında konuştu: Ahlaksız bir adamdı

Başkan Erdoğan düzenlenen operasyonda tutuklananAdnan Oktar için "Üsküdar'da oturduğumda komşumdu. Şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil" ifadelerini kullandı.

Afrika turuna çıkan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilenAdnan Oktar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"AHLAKSIZ ADAM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Adnan Oktar'ı isim vermeden "Ahlaksız adam" olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, FETÖ ileAdnan Oktar örgütü arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde verdiği röportajdaki ilgili kısım;

"İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. FETÖ

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