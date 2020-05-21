Başkan Erdoğan açılışlarını yapacak; hepsi de yüz akımız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak olan yeni şehir hastanesi ile hazırlıkları tamamlanan pandemi hastaneleri, yerli ve yabancı hastalara şifa dağıtacak. İnovatif tanı ve tedavi yöntemleriyle öne çıkacak bu hastaneler; sağlık turizmine de güç katacak.

Dünyayı kuşatan yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı verdiği amansız mücadeleyle takdir toplayan Türkiye’yi sağlık hub’ına dönüştürecek önemli hamleler yapılacak. Avrupalı, Asyalı ve Afrikalı hastaların yararlanacakları şehir ile pandemi hastaneleri devreye alınacak.

Döviz geliri artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 ve 2021’de hizmete sunacağı hastanelerle sağlık turizmi de ivme kazanacak. Zira her sene 1-2 milyon yabancı hastadan 10-20 milyar dolar gelir elde edilecek. Böylece refah ve bölgesel kalkınma da artacak.

Covid-19 tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye’ye sağlık turistlerince güven büyük duyuluyor. Nitekim ülkeye tedavi olmak için Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, KKTC’den başvuran başvurana.

Modern muayenehaneleri, hibrit ameliyathaneleri, yeni tanı ve tedavi yöntemleriyle dikkat çeken şehir hastanelerine de itimat ediliyor. Covid-19’un yayılımını yüzde 70 oranında önleyen bu hastaneler ve temel özellikleri şöyle:

l Proje bedeli 380 milyon 60 bin Euro olarak açıklanan Mersin Şehir Hastanesi, kalp ameliyatı ve el cerrahisi konusunda iddialı. Bin 300 yatağı, 50 ameliyathanesi olan hastaneye Avrupa’dan ve Arap ülkelerinden gelen hasta adedi giderek artıyor.

l 540 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi’nin muayenehaneleri rahat ve modern. Bin 555 yatağı, 274 yoğun bakım yatağı, 330 polikliniği, 61 ameliyathaneyi bünyesinde barındıran hastanede yeni medikal ürünler ve ekipmanlar kullanılıyor.

Akıllı sistemlerle donatıldı

l Yatırım tutarı 415 milyon Euro’yu aşan Kayseri Şehir Hastanesi’nin 607 yatağı, 404 polikliniği ve 309 yoğun bakım ünitesi, 43 ameliyathanesi bulunuyor. Bekleme sürelerini azaltacak akıllı sistemlerle donatılan hastanede deneyimli doktorlar ve hemşireler görev yapıyorlar.

l 139 milyon Euro yatırımla hizmete alınan Yozgat Şehir Hastanesi; 475 yatağı, 113 polikliniği, 88 yoğun bakım yatağı ve 18 ameliyathanesiyle adından söz ettiriyor. Hastane, 56 yoğun bakım ünitesi ve 950 personelle de Covid-19’a karşı tetikte.

l Eskişehir Şehir Hastanesi için 344 milyon Euro harcama yapıldı. Bin 81 yatağı, 209 yoğun bakım yatağı, 234 polikliniği, 38 ameliyathanesiyle hastalardan tam not alan hastanenin tüm odaları konforlu.

l Elazığ Fethi Sekin Hastanesi; bin 38 yatağı, 160 yoğun bakım yatağı, 227 polikliniği, 39 ameliyathanesiyle ön planda. Hastanenin çalışanları da deneyimli olup şu sıralar Covid-19 tehdidinin önüne geçmek için yoğun bir tempo içerisindeler.

Şifa dağıtıyorlar

l 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi için 1 milyar 150 milyon lira yatırım yapıldı. 167 polikliniği, 166 yoğun bakım yatağı, 120 ameliyathanesi olan hastanenin modern bekleme alanları ve oturma grupları da beğeni topluyor.

l Proje bedeli 235 milyon Euro olan Manisa Şehir Hastanesi 558 yatak kapasiteli. 145 polikliniği, 159 yoğun bakım yatağı ve 21 ameliyathanesi olan sağlık kompleksine ilgi yoğun.

1.5 milyon hasta yararlandı

l 488 milyon Euro’ya mâl olan Bursa Şehir Hastanesi’nin bin 355 yatağı, 403 polikliniği, 49 ameliyathanesi söz konusu. 240 yoğun bakım yatağı bulunan hastane; deprem ve salgın anında da hizmeti kesintisiz devam ettirebiliyor. Sağlık kampüsünden şimdiye kadar 1 milyon 500 bine yakın hasta faydalandı.

6 kuleden oluşuyor

l Proje bedeli 1 milyar 300 milyon Euro olarak ilan edilen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin 3 bin 711 yatağı, 131 ameliyathanesi ve 900 polikliniği var. 6 kuleden teşekkül eden hastanede Covid-19 hastalarına da bakılıyor. Doktorlar ve hemşireler hastaların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Yeni tabela asıldı

Türkiye’nin üçüncü, İstanbul’un en büyüğü olan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne yeni adı verildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin tabelası asıldı. Hastanenin tam kapasiteyle açılacağı törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katılacak.

88 yoğun bakım yataklı Okmeydanı Şehir Hastanesi’ne ise Corona virüsü nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi verildi. Hastaneye yeni tabela asıldı.