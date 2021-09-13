Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi! Avrupa'nın en büyüğü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşlaları;

Şişecam ülkemizin en prestijli markalarından biridir. 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan Şişecam küresel bir oyuncudur. 12 bin kişiye istihdam sağlarken, 86 yıldır artan pazar payı firmamızın sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösteriyor. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uçak gemisini geliştiren ülkemiz cam ürünlerine olan talebi artırıyor.

* Polatlı Üretim Tesisi Şişecam küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturuyor. 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim tesisidir. Cama dayalı ürünlerin inşaattan otomotive her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.

Tarihi adımlar attık

Polatlı Üretim Tesisi Şişecam küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturuyor. 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim tesisidir. Cama dayalı ürünlerin inşaattan otomotive her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.

* Biz her stratejik üründe olduğu gibi bunda da talebin kendi iç piyasasında karşılanmasını arzu ediyoruz. Şişecam'ın güçlü kapasitesiyle bu eksiği gidereceğine inanıyorum. Geri dönüşüm projeleriyle de Şişecam'ın atılımlarını zirvede kalma çabasındaki güçlü adımlar olarak görüyorum.

* Ülkemizi inovasyonun merkezine ulaştırmak için kolları sıvadık. Tarihi nitelikte birçok adım attık. Sivil toplumu işin içine kattık. Sektör temsilcilerimizle toplantılar yaptık. Tıkanan yatırım ve üretim kanallarını açmak için çaba harcadık.

* Sanayi bölgelerimiz 2 milyon 200 bin emekçimizin ekmek kapısı oldu. Diğer firmalarımızı da ülkemizdeki yatırım faaliyetlerini değerlendirmeye davet ediyorum. Şişecam Türk ekonomisinin hangi zorluklardan geçerek bugüne geldiğinin en güzel örneğidir. Türkiye 2001'de baş gösteren ekonomik krizin etkilerini hala yaşıyor. Milyarlarca dolar milli servet batan bankalarda buharlaşmış esnaf ve sanayicimiz, tüccar ve çiftçimiz iflasın eşiğine gelmişti. 2002 Türkiye'si kişi başı milli gelirin 3600 doları ancak bulduğu fakir bir ülkeydi. Neredeyse tamamen dışa bağımlı bir Türkiye'ydi. Terörün vesayetin baskıların kol gezdiği bir ülkeydi.

* 3 Kasım'da göreve geldiğimizde karşımızda böyle bir Türkiye vardı. Yatırımın üretimin merkezine ulaştırmak için kolları sıvadık. Türkiye ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi nitelikte adım attık. Tıkanan yatırım ve üretim kanallarını açmak için çok büyük çaba harcadık.

Yerli otomobil

Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı 2022'nin sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Yapay zekaya insan odaklı yaklaşarak bir sıçrama gerçekleştirme amacındayız.

"TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda başlıyor"

TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.