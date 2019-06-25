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Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı

CumhurbaşkanıErdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde açıkladığı 'Millet Bahçesi' projeleri arasında yer alan Anadolu'daki en büyük 'Millet Bahçesi' Sivas'ta inşa ediliyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:15
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor. 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sivas Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi.

Birçok tesisin temeli atıldı

Proje sahasında  altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede hafriyat çalışmaları devam ederken birçok tesisin de temeli atıldı.

Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak olan proje içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 adet büfe, 3 adet lavabo, mescit, su deposu, 2 adet basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak.

15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen projenin 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:15
  1. Sivas
  2. sivas
  3. millet bahçesi
  4. Hilmi Bilgin

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