Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu itibariyle ulaşabiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Tarafından Düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu.
İşte o açıklamalar...
Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.
Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...