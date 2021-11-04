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Gündem Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu itibariyle ulaşabiliriz
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu itibariyle ulaşabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:39:00 - 2021-11-04 10:53:18
Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu itibariyle ulaşabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Tarafından Düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu.

İşte o açıklamalar...

Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.

Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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