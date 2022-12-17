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Gündem Başkan Erdoğan açıkladı: Mardin Havalimanı'na yeni isim
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: Mardin Havalimanı'na yeni isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın isminin, "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 15:27:00 -
Başkan Erdoğan açıkladı: Mardin Havalimanı'na yeni isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'na dair önemli bir bilgi verdi.

Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu değişimi önce vatandaşlara sordu ve "Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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