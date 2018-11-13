Başkan Erdoğan açıkladı! 92 isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek 'Halk değişim istiyor' dedi. AK Parti'de üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 isim var. Bunlardan 1'i büyükşehir, 1'i il, 63'ü ilçe ve 27'si ise belde belediye başkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" diye konuştu.

92 belediye başkanı var

Yerel seçim adaylığı için kurala takılan 92 belediye başkanı var.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 3 dönemdir bu görevi yürüten tek AK Parti'li büyüksehir belediye başkanı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da 3 dönem kuralına takılıyor.

İstanbul'da Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu belediye başkanları da üç dönemdir bu görevi yapıyor.

Kural esnetilebilir

Ankara'da ise Altındağ, Kahramankazan, Akyurt, Çamlıdere belediye başkanları aynı durumda.

Toplam 63 ilçe, 27 belde başkanı üç dönem kuralına takılıyor. Bu konuyla ilgili yetki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK). MKYK, uygun gördüğü kişiler için kuralı esnetebilir.