0553 313 94 23

Başkan Erdoğan açıkladı! 92 isim var

Başkan Erdoğan, yerel seçim adaylarını belirlerken 3 dönem kuralı uygulayacaklarını açıkladı. AK Parti'de üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 isim var. Kuralın esnetilebileceği konuşuluyor.

13 Kasım 2018 Salı 14:22
Başkan Erdoğan açıkladı! 92 isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek 'Halk değişim istiyor' dedi. AK Parti'de üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 isim var. Bunlardan 1'i büyükşehir, 1'i il, 63'ü ilçe ve 27'si ise belde belediye başkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" diye konuştu.

92 belediye başkanı var

Yerel seçim adaylığı için kurala takılan 92 belediye başkanı var.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 3 dönemdir bu görevi yürüten tek AK Parti'li büyüksehir belediye başkanı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da 3 dönem kuralına takılıyor.

İstanbul'da Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu belediye başkanları da üç dönemdir bu görevi yapıyor.

Kural esnetilebilir

Ankara'da ise Altındağ, Kahramankazan, Akyurt, Çamlıdere belediye başkanları aynı durumda.

Toplam 63 ilçe, 27 belde başkanı üç dönem kuralına takılıyor. Bu konuyla ilgili yetki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK). MKYK, uygun gördüğü kişiler için kuralı esnetebilir.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:22
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Bolu
  4. Ankara
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan mültecilere işkence yapmaya başladı
    1. Yunanistan mültecilere işkence yapmaya..
    2. Korkulu kanal tedavisi..
    3. ABD'ye 'yaptırım' darbesi! Umduğunu..
    4. PKK'lı terörist jandarmayı görünce..
    5. Doğan, Bahçelievler’de yeniden aday
    6. 25 aşiret YPG'ye karşı birleşti!
    7. Rus muhalifin yurt dışına çıkışı..
    8. Bahçelievler'de 1'i polis 4 kişinin..
    9. Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye barışın..
    10. Antalya'da yeni aldığı aracıyla 200..
    11. Bulgaristan Birleşmiş Milletler Göç..
    12. BM ve Mısır 'dur' demişti.....
    13. Yuh artık! Bir 'Atatürk' tutuklaması..
    14. Sosyal medya kullanıcıları dikkat!..
    15. Başkan Erdoğan açıkladı! 92 isim var
    16. Şehit Uzman Çavuş Olgun Bursa'da son..
    17. Mikro İHA için 11 firmadan teklif geldi
    18. Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu..
    19. WhatsApp'tan uyarı geldi: Otomatik..
    20. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...