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Başkan Erdoğan: 716 okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:16
Başkan Erdoğan: 716 okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulumuzun da açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni Eğitim Öğretim yılının açılış törenini ülkemizin en başarılı okullarından İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Sadece Kadıköy ve İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde parlak öğrencilerin tercih ettiği müstesna bir okuldur. Şahsım milletim adına bu başarı için teşekkür ediyorum.

12 bin 640 derslik ülkemize hayırlı olsun

12 bin 640 dersliği daha ülkemize kazandırıyoruz. Bu okullar da milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulumuzun da açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bütçede aslan payı Milli Eğitim'de

Eğitimin alt yapısını yeni baştan inşa ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesini 7.5 milyar liradan 114 milyar liraya yükselttik. Aslan payını her zaman eğitime ayırdık. 20 kişilik sınıflar oluşturduk. Eğitimin fiziki alt yapısını geliştirdik. Baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çok çaba harcadık.

Okulların teknolojik alt yapısını baştan aşağı yeniledik. Eğitimin temel direği olan öğretmenlerimizi asla ikinci plana atmadık. 632 bin yeni öğretmenimizin yeni atamasını gerçekleştirdik.

Kayıp nesiller yetişti

Kız çocuklarının okullaşma oranında önemli ilerleme kaydettik. Şimdi eğitimde kalite artışı meselesine yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem kuramadık. Batıyı kopyaladık. Ama ne kendimizi ne batıyı çocuklarımıza doğru anlatabildik. Kayıp nesiller yetiştirdik.

gençler öğretmenlerinize saygıyı elden bırakmayın. Gecemizi gündüzümüze katarak sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha eğitim öğretim yılımızın eğitim camiamıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:16
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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