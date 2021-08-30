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Gündem Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi ettik
Gündem

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi ettik

"Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuşan Başkan Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar 23 bin 433 mezun verdi. Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 18:29:00 -
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatı bulunan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini aktaran Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar 23 bin 433 mezun verdi. Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız" diye konuştu.

"Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Milli Savunma Üniversitemizdir. Umuyoruz; harp okullarının kapandığı, askeri eğitiminin bitirildiği yalanını söyleyenler bugün ki manzara karşısında biraz mahçup olurlar" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz."

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