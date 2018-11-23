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Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Kasım 2018 Cuma 06:33
Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre;

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir,

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran,

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:33
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