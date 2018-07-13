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Başkan Erdoğan 1. Meclis'te konuştu

Başkan Erdoğan cuma namazının ardından yeni kabinenin ilk toplantısını 1. Meclis'te gerçekleştirdi. Erdoğan, sözlerine 'Duyguluyum zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize.' diyerek başladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:30
Başkan Erdoğan 1. Meclis'te konuştu

Başkan Erdoğan cuma namazının ardından yeni kabinenin ilk toplantısını 1. Meclis'te gerçekleştirdi. Erdoğan, sözlerine 'Duyguluyum zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize.' diyerek başladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlk toplantıyı yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyum. Zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize.

Değerlerimiz açısından kutsallarımız açısından çok şeyler hatırlatıyor.

Kurtuluş savaşımızın başkomutanı devletimizin kurucu Gazi Mustafa kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

15 Temmuz geldi çattı. 81 ilde anma törenlerimizi Ankara başta olmak üzere İstanbul'la devam ettirecek ve ikinci yılı da unutulmaz hale getireceğiz. 1. Meclis Gazi bir Meclis'ti. Şuandaki Meclis'imiz de gazilikle şereflendirilmiştir. İlk Meclis'ten bugüne kadarki tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz.

“BU DUYGUSALLIĞIMI HOŞ GÖRÜN”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazidir. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu töreni işte bu tarihi sürekliliğin bir devamı olarak görüyoruz. O yüzden bu duygusallığımı hoş görün.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlılığı ile buradayız. Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Bunun amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Yargımız adaletin tecellisi için çalışacak. Buna inanıyorum. Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Böylece ülke ve millet olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Hepimiz çok çalışacağız. 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Bu dönemde 2 kat daha büyümekte kararlıyız.

“BİZİM DAVAMIZ MİLLETİMİZİN DAVASIDIR”

Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Meclis'imiz, hükümetimiz en iyi icraatları yapacak. Buna inanıyorum. Yargımız bağımsız bir şekilde adaletin tecellisi için çalışacak. Sivil toplum, medya, esnaf, sanatkarımız, sporcumuz, sanatçımız milletimizin her kesimi kendi üzerine düşeni yerine getirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Biz milletimizle nice engelleri aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz.

Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz milletimizin derdidir. Bizim yanımızda milletimiz var.
Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını, yine aynı inançla ve kararlılıkla savunuyoruz. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Karşımızda terör örgütleri var, onları destekleyen güçler var; kalkınmamızdan rahatsız olanlar var, çılgına dönüyorlar. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız.

“HEP BİRLİKTE KUCAKLAYACAĞIMIZ AYDINLIK BİR GELECEĞİMİZ VAR”

Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim yanımızda millet var. Karşımızda ise terör örgütleri ve onları destekleyen güçler var. Ülkemizin kalkınmasından ve yatırımlarımızdan rahatsız olan sinsi rakiplerimiz var. İçeride ve dışarıda. Bugüne kadar dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter. Milletimizin desteği yanımızda oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz tehdit yoktur. Yapılacak yeni yollarımız, yeni hastanelerimiz, fabrikalarımız, eğitim ve öğretim kurumlarımız var. Çiftçilerimize verilecek daha çok müjdelerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza verecek yeni desteklerimiz var. Kadınlarımıza vereceğimiz yeni desteklerimiz var. Biz sözlerimizin ve vaadimizin hep arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Büyük Türkiye'yi inşa etmek adına daha yürüyecek çok fazla yolumuz var. Hep birlikte kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi38 dk önce
    Bizde duyguluyuz baskan Allah yolunu acik etsin uzun ömurler versin
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