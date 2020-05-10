Başkan Erdem’den anneye sürpriz

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Antalya’daki kızının ricası üzerine Ceyhan’daki annesine çiçek götürüp, Anneler Gününü kutladı.

Ceyhan Belediyesi çağrı merkezini arayarak Antalya’da yaşadığı için 1 yıldır annesini göremediğini ve Anneler Günü’nde annesini mutlu etmek istediğini söyleyen Şadiye Kaya’nın ricasını kıramayan Başkan Erdem, ellerinde bir buket çiçekle anne Hatice Şahin’in kapısını çaldı.

Ellerinde çiçeklerle Başkan Erdem’i kapısında gören 4 çocuk annesi Hatice Şahin büyük şaşkınlık yaşadı. Çiçeğin kızı adına geldiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Anne Hatice Şahin’in ile birlikte kızı Şadiye Kaya’yı görüntülü arayan Başkan Erdem, "Çiçeğiniz yerine teslim edilmiştir" diyerek Şadiye Kaya’ya espri yaptı. Hem annenin hem de kızının Anneler Günü’nü kutlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem her ikisine de unutulmaz bir Anneler Günü hatırası yaşattı.