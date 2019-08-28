Başkan Ekrem Yüce, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Yüce, teşkilat çalışmalarında gösterdikleri özveri ve gayret dolayısıyla tüm katılımcılara teşekkür ederken; Sakarya için birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Toplantının ardından ise Başkan Yüce’nin imzasının bulunduğu tablo hediye edildi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’yi yönetim kurulu toplantımızda ağırlamaktan memnuniyet ve mutluluk duyduk. Rabbim toplantımızı hayırlara vesile kılsın. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sakaryamıza hizmet yolunda heyecanımız ve azmimiz daim olsun” dedi.

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18. yılını kısa süre önce geride bıraktığını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, davaya omuz vererek ülkenin geleceğine katkı sunan herkese teşekkür etti. Yüce, “18 yıldır milletimizden aldığımız güçle ülkemizi her zaman daha müreffeh yarınlara taşımanın derdi ve düşüncesi içerisinde olduk. Dava bilincimizi asla kaybetmedik. Kendi menfaatlerimizi değil, sadece milletimizin ve memleketimizin menfaatlerini düşündük. Çok şükür 18 yılı birlik ve beraberliğimizle, kardeşliğimizle, samimiyetimizle, hoşgörü ve sevgimizle geride bıraktık. İstikametimizi doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çıktığımız bu yolda Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Partimizin 18. yılı hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Mahalli İdareler seçimlerinin ardından geride bıraktıkları süre içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Başkan Ekrem Yüce, “İlk günkü heyecanımız ve enerjimizle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Pek çok farklı projemizin başlangıcını yaptık. Şehrimiz tarımına katkılar sunacak Fidan A.Ş. ve Sera A.Ş’yi kurduk. Tarımda üretimi arttıracak Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi için Sakarya Ticaret Borsası ile çalışmalara başladık. Yazlık’ta Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak Süs Bitkiciliği sektörünü canlandıracağız. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturacağız. Bu kapsamda Geyve ve Pamukova ilçelerimizde organize sera bölgesi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin tamamına yayılan bir anlayışla asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Planladığımız program dahilinde mahallelerimizi yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. Yaklaşık 200 kilometreyi bulan 236 bin ton asfaltı yollarımızla buluşturarak konforlu ve rahat ulaşım imkanı sağladık. Ayrıca Çark Caddesi’nde bulunan Lüleci Sokak’ta yenileme işlemlerini başlattık. Bunun yanında Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde de çalışmalarımız kısa süre içerisinde başlayacak. İnşallah sizlerin destekleri, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda şehrimize güzellik katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.