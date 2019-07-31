Başkan Dutlulu ‘Daha yeşil bir Akhisar’ için kolları sıvadı

Daha yeşil ve güzel bir Akhisar için ağaçlandırma çalışmalarını hızlandıran Akhisar Belediyesi, Ulucami Mahallesinde ağaç dikimine başladı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’ı yeşillendirmek için seferber olacaklarını dile getirdi.

Akhisar Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil bir Akhisar’ sloganıyla başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak da katıldı. Akhisar’ı daha yeşil hale getirmek için çalışmaları hızlandıracaklarını dile getiren Başkan Dutlulu, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Park Bahçeler Müdürlüğü personelinin, Akhisar’ı yeşillendirmek için daha yoğun bir şekilde çalışacağını dile getiren Dutlulu, ilerleyen süreçte çeşitli ağaç dikim etkinlikleri ile Akhisar’ı daha yaşanabilir bir hale getireceklerini söyledi. Betonlaşmaya karşı, doğa dostu bir belediye olacaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, “Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Akhisar bırakmak amacıyla şehrimizde ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdık. Hızla betonlaşan şehirlerin aksine Akhisarımız doğaya saygılı, temiz ve daha yaşanabilir bir şehir olacak. Bunun için ilk adımlarımızı attık. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çeşitli etkinliklerle Akhisarımızı yeşillendirmek için seferber olacağız. Her şey daha güzel bir Akhisar için” dedi.

Başkan Dutlulu daha sonra, belediye personeli ile birlikte fidan dikti. Dikilen fidanları sulayan Başkan Dutlulu daha sonra personel ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.