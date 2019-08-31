Başkan Duterte yasayı imzaladı! İslami bankacılık faaliyete geçiyor

Filipinler Devlet Başkanı, ülkedeki İslami bankaların kurulması ve işletilmesi ile ilgili bir yasa imzaladı.

Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte tarafından imzalanan yasa bu ülkedeki İslami bankacılık faaliyetlerini içerir.

"11439 Cumhuriyet Yasası" olarak bilinen yasanın bir kopyası Cuma günü basına verildi.

Cumhuriyet kanunu, kâr etmeyen İslami bankalar kurmak ve işlemlerini İslam hukukuna uygun olarak yapmakla ilgilidir.

Adı geçen yasa, Filipin Para Konseyi'nin, nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğu ülkede İslami bankaların kurulmasını yasallaştırılmasına ve ülkedeki diğer bankaların bu İslami bankalarla etkileşime girmesine izin veriyor.

Kanun ayrıca yabancı İslami bankaların ülkede şube açmasına izin veriyor. Filipin Merkez Bankası, bu bankaları yöneten kuralları geliştirecek ve denetleyecektir.

İslami bankaların, İslam hukukuna dayanan bir danışma konseyi kurmaları gerekmektedir. Böylece bu bankalara şeriat ilkelerine dayanan tavsiyelerde bulunacak.

Onların işlerini denetleyecek ancak bankaların icra işlerine doğrudan müdahale etmeyecektir.