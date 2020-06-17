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Aktüel

Başkan Dündar’dan engelli öğrenciye özel ders desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret ettiği doğuştan engelli Sevcan Geçgel’in özel matematik dersi arzusunu yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:50:32 -
Başkan Dündar’dan engelli öğrenciye özel ders desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret ettiği doğuştan engelli Sevcan Geçgel’in özel matematik dersi arzusunu yerine getirdi.


Doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Sevcan Geçgel, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak tanışmak istedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi genç kıza moral ziyaretinde bulunan Başkan Dündar, Sevcan’a özel matematik dersi desteği sağlayacaklarını söyledi. Dündar’ın talimatıyla haftanın 2 günü derslere başlayan Sevcan Geçgel, “Sınavıma son 9 gün kaldı. Bu yüzden fazlasıyla heyecanlıyım. Bu süreçte hocamla birlikte elimden geleni yapıyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Az bir süre kalmasına rağmen bana desteği oldukça fazla oldu. İnşallah, istediğim sonuca ulaşıp insanlara umut olabilirim” dedi.


Matematik öğretmeni Mehmet Selim Çiçek ise Sevcan’ın iyi bir psikolog olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, “Kızımıza faydalı olabilmek için elimden gelen desteği veriyorum. İkinci dersimiz olmasına rağmen vaktimiz oldukça verimli geçiyor. Sevcan ile bilgimi paylaşıp onun hayatına dokunmak, beni mutlu ediyor. İnşallah, onu iyi yerlerde görürüz. Vatana ve millete hayırlı bir insan olmasını diliyorum” diye konuştu.

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