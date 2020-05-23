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Başkan Dündar’dan bayram mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajla tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:10:33 -
Başkan Dündar’dan bayram mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajla tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.


Başkan Dündar, yayınladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:


“Türkiye, dünyayı sarsan korona salgını ve dış güçlerin ekonomik saldırılara en güzel yanıtı, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak devleti, hükümeti, belediyeleri ve halkıyla kenetlenerek veriyor. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan korona salgınıyla örnek olacak özverili çalışmalara imza atarken, diğer yandan genelde ve yerelde milletimize hizmet yolunda yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Ay yıldızlı bayrak altında kenetlenmiş, 83 milyon inanmış yürekle bu zorlu süreci birlikte yeniyoruz. Bu devlet bizim, ay yıldızlı bayrak, bu cumhuriyet bizim. Bu memleket hepimizin. Hiçbir ülke ve hiç kimse milletimizin birliğinden, beraberliğinden daha üstün ve güçlü değildir. İnşallah, bu korona virüs tehdidini ve ekonomik saldırıları da birlik, beraberlik içinde yeneceğiz. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması diliyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum”

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