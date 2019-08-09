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Başkan Dündar çarşı esnafı ile bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:40
Başkan Dündar çarşı esnafı ile bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı.


Bayramlaşma ziyaretine Bakırcılar Çarşısı’ndan başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sırasıyla Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı ve Fidan Han esnafını dolaştı. Başkan Dündar, hem çarşı esnafı, hem de bayram alışverişi için çarşıyı gezen vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı ziyarette esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Çarşı ziyareti sırasında Dündar’a hem esnaf hem de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


“Huzurlu bir bayram için tüm tedbirleri aldık”


Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da hep beraber kutlamanın sevinci içinde olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bayramlar küskünlüklerin sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hakim olması adına önem taşıyan günlerdir. Osmangazi, bayramda kardeşlik ve dayanışma ile daha da güzelleşecek. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini usulüne uygun yerine getirebilmesi ve bayram süresince herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için görevlerinin başında olacaklar. Bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlar ile çarşı esnafının da herhangi bir sıkıntı yaşamaması için, zabıta aracılığı ile gerekli önlemleri aldık.Yaşanacak her türlü olumsuzluğa anında müdahale edecek şekilde, zabıta arkadaşlarımız çarşının pek çok noktasında görev yapıyor. Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.


Dündar’dan payitaht alışveriş günlerine destek


Başkan Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ziyareti sırasında bayram alışverişi de yaparak esnafa destek oldu.Başkan Dündar, yaptığı alışverişlerin fişleri ile birlikte çarşı içinde yer alan gişelere giderek Osmangazi Belediyesi’nin de destekleriyle düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ne katıldı. Dündar, tüm vatandaşları Bursa’da ticaretin kalbi olan ahilik kültürümüzün yaşatıldığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde alışveriş yapmaya ve kampanyaya katılmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:40
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