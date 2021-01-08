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Dünya Başkan Donald Trump havlu attı!
Dünya

Başkan Donald Trump havlu attı!

Başkanlık seçimlerinin çalındığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yeni bir yönetimin göreve başlayacağını söyleyerek geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 04:02:00 -
Başkan Donald Trump havlu attı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dün Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Kongre binasına yapılan iğrenç saldırı nedeniyle öfkelendim" diyen Trump, "Şiddet eylemlerine katılanlar ülkemizi temsil etmiyor, bedelini ödeyecekler" ifadesini kullandı.

'Düzenli bir geçiş için kararlıyım'

Ilımlı ifadeler kullanan ABD Başkanı 20 Ocak'ta yeni bir yönetimin göreve başlayacağını söyledi ve, "Pürüzsüz ve düzenli bir geçiş için kararlıyım. Başkan olarak görev yapmak hayatımın onuru oldu" dedi.

Ne olmuştu?

ABD'de Donald Trump taraftarları Kongre binası basmış, Trump kendisini destekleyen göstericilere saatler sonra 'evlerine dönme' çağrısında bulunmuştu.

Seçime hile karıştığı iddiasını da yineleyen Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine dondurulmuş, baskın sırasında paylaştı tweet'ler silinmişti.

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