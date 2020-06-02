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Siyaset

Başkan Doğan: "Yerli dezenfektan Borel’i kullanın"

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:41:11 -
Başkan Doğan: "Yerli dezenfektan Borel’i kullanın"

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Dr. Fazıl Doğan’ın milli mücadele yıllarında Emet’te yaşadığı anılarını kaleme aldığı kitabı Başkan Alim Işık’a hediye etti.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Kütahya Belediye Başkanımız Alim Işık ile bölgemizde Korona virüs ile mücade çalışmaları konusunda istişareler yaptık. Kendilerine yerli dezenfekte ürününümüz olan ’Borel’ ve Emet ilçemizin öenmli değerlerinden olan Dr. Fazıl Doğan’ın milli mücadele yıllarında Emet’te yaşadığı anılarını kaleme aldığı kitabı hediye ettik. Bu ziyarette Emet ilçemiz için ileride yapmayı düşündüğümüz projeleri konuşma imkanı bulduk’’ dedi.


Başkan Doğan, Kütahya Belediye personeline dağıtılmak üzere Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Al Bircan’a, yerli ürün olan ’Borel’ takdim etti.

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