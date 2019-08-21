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Başkan Doğan: “Verdiğimiz sözleri unutmadık, hepsini gerçekleştireceğiz”

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin sinemaseverlere film keyfi yaşattığı ‘Açık Hava Sinema Geceleri’nin sonuncusu Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
Başkan Doğan: “Verdiğimiz sözleri unutmadık, hepsini gerçekleştireceğiz”

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin sinemaseverlere film keyfi yaşattığı ‘Açık Hava Sinema Geceleri’nin sonuncusu Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Açık havada kurulan sinemaya Eskihisarlılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.


Merkezefendi Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Geceleri’nin son gösterimi Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Musa-Hatice Çelikkol Ortaokulu’nun bahçesine kurulan sinemaya, Eskihisarlılar yoğun ilgi gösterdi. Sinemaseverler, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, başrollerinde Demet Akbağ ve Ata Demirer’in yer aldığı ‘Eyvah Eyvah’ filmini izledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinliğe, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz ve Fatma Atıcı Bakcan, Eskihisar Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul ve Bozburun Mahalle Muhtarı Ali Karlıoğlu ile birlikte katıldı. Başkan Doğan, “Sinema etkinliklerimizle yaz tatilinde hem çocuklarımızın daha keyifli vakit geçirmesini hem de annelerin, babaların nostaljik açık hava sinemalarını tekrardan yaşamalarını, ailecek keyifli bir akşam geçirmelerini sağlamak istiyoruz. İlerleyen dönemlerde, bizler söz verdiğimiz gibi sizlerle birlikte olacağız, mahallelerimizde olacağız” dedi.



“Söz veriyorum çok çalışacağım”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kendisine güvendikleri için Eskihisarlılara teşekkür etti. Doğan, “Eskihisarlılara bana güvendikleri ve inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Ben de sizlere mahcup olmamak için, geçen beş yıldaki hak kayıplarınızı önlemek amacıyla söz veriyorum çok çalışacağım. Eskihisar’ı tekrardan, birlikte, sizin dilediğiniz şekilde dizayn edeceğiz. Eskihisar’ın sorunlarını burada defalarca konuştuk. 18. madde sıkıntınızı biliyoruz. Açılmayan yolları biliyoruz. Park talebinizi bile çok görmüşlerdi. Söz veriyorum en kısa zamanda Eskihisarımız çok güzel parklarına kavuşacak” dedi.



“Halk süt ile 2 ve 5 yaş arası çocuklarımız doğal ve sağlıklı süte kavuşacak”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınlara yönelik kursların açılacağını belirtti. Başkan Doğan, “Dün itibari ile ‘Halk Süt’ projesine başladık. Halk Süt ile 2 ve 5 yaş arası çocuklarımız doğal ve sağlıklı süte kavuşacak. Herkese ücretsiz olarak süt dağıtacağız. Bir kadın başkan olarak da kadınlarımızın yeri bizler için ayrı. Mahallemizde kadınlarımıza yönelik kurslarımız olacak. El işlerimiz olacak. Kadın kooperatiflerini kurduk. Kadınlarımız hem çocuklarına bakabilecek hem de evde ürettiği el emeği ürünlerini satıp en azından harçlıklarını çıkaracaklar, en azından çocuklarına verebilecek harçlıkları olacak” diye konuştu.



“Artık Eskihisar’da hiç kimse mağdur edilmeyecek”


Projeleri ortak akıllı yapacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “Bizler verdiğimiz sözleri unutmadık. Hepsini yeni dönemde tek tek gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlerle, buralara gelip defalarca görüşeceğiz, toplantılar yapacağız. Hiçbir şey artık ‘ben yaptım’ anlayışıyla olmayacak. Artık Eskihisar’da hiç kimse mağdur edilmeyecek. Bunu da ortak akılla yapacağız. Ben sosyal projelerimizin yanı sıra yapısal projelerimizi bu alanlarda, bu meydanlarda anlatacağım. Sizin Eskihisar’a ait hem sorunlarınızı hem de bizim projelerimizi buralarda tek tek birlikte konuşacağız, birlikte tartışacağız. Çocuklarınızla birlikte güzel bir vakit geçirmenizi diliyorum. Daha fazla sosyal etkinliklerde, özellikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik sosyal etkinliklerde ve daha güzel projelerde burada birlikte olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
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