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Kadın - Aile Başkan Dilber, Bakan Soylu’yu ağırladı
Kadın - Aile

Başkan Dilber, Bakan Soylu’yu ağırladı

Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Yeşilay standında ağırlayarak, Düzce’de yapılan faaliyetleri aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:07:00 -
Başkan Dilber, Bakan Soylu’yu ağırladı

12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümü dolayısı ile Düzce’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Emeği Merkezi’nin açılışına katılarak, burada Yeşilay standını ziyaret etti. Bakan Soylu’yu stantta ağırlayan Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, Bakan Soylu’ya Düzce’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, “Düzce’de bir dizi ziyaret ve programlar için İlimize gelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Yeşilay Standımıza teşrifleri için teşekkür ederiz.

Yeşilay’ımıza tam destek temennisinde bulundu. Kendisine tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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