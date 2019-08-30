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Başkan Deveci: “Bu zaferi unutmayın”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, 30 Ağustos zaferinin her millete nasip olmayan türden bir zafer olduğunu belirterek, “Yan yana kardeşçe, barış içerisinde yaşayabiliyorsak bunu Dumlupınar’dan sonra Sakarya’ya ve 30 Ağustos’a borçluyuz.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:42
Başkan Deveci: “Bu zaferi unutmayın”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, 30 Ağustos zaferinin her millete nasip olmayan türden bir zafer olduğunu belirterek, “Yan yana kardeşçe, barış içerisinde yaşayabiliyorsak bunu Dumlupınar’dan sonra Sakarya’ya ve 30 Ağustos’a borçluyuz. Bu zaferi unutmayın” dedi


Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi zaferlerinin 97. yılı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kent genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilk olarak sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen resmi törene ardından da Samsun Valiliği’nde yapılan tebrikat törenine katılarak Samsun protokolü ile bayramlaştı. Protokol töreninin Başkan Deveci, CHP Samsun ve ilçe teşkilatları, Samsun Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi ve demokratik kitle örgütleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunup çelenk sunumu gerçekleştirdi.



Büyük coşku


Başkan Deveci daha sonra, Atakum Belediyespor’un sporcularla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Yaz Spor Okulları Ödül Töreni’ne katıldı. Atakum Belediyespor Stadyumu’nda gerçekleşen törene, Başkan Deveci’nin yanı sıra, eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediyesi meclis üyeleri, Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel, sporcuların aileleri, vatandaşlar ve çok sayıda sporcu katıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı törende 11 farklı branştan, 600 sporcuya madalyaları verildi.



“30 Ağustos’a borçluyuz”


Törende sporculara ve ailelerine seslenen Başkan Deveci, 30 Ağustos’un Türkiye’nin en büyük zaferi olduğunu belirterek, “Biz bu zaferin 97. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bazı zaferler var ki her yıl kutlanmalı ve yaşanmalı. 30 Ağustos zaferi bu zaferlerden birisi. Bizim milletimizden başka hiçbir millete nasip olmamış bir zafer türü. Bugün burada çocuklarımız geleceğe umutla bakıyor, spor yapıyorsa; biz burada mutlu, huzurlu, kadın ve erkek yan yana kardeşçe, barış içerisinde yaşayabiliyorsak bunu Dumlupınar’dan sonra Sakarya’ya ve 30 Ağustos’a borçluyuz. Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta, Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı günün 100. yılını kutladık. Demokrasi tarihimizin üzerinden 100 yıl geçti. Sorunlarımız var, içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın da sorunları var. Ancak umudumuz da var. Geleceğimiz bu çocuklar. Atatürk, bu Cumhuriyet’i gençlere ve onların umuduna emanet etti. O nedenle umudumuzu yitirmemek durumundayız” dedi.



“Çocuklarımızı destekleyeceğiz”


Yaz okulunu başarıyla tamamlayan sporcuları tebrik eden Başkan Deveci, “Yaz okulu bitti şimdi gençlerimizi akademik okullarına göndereceğiz. Yazın bize, kışın milli eğitime teslimler. Belediyemizin önümüzdeki yıllarda etüt merkezleri, psikolojik ve eğitim danışmanları olacak. Çocuklarımızın derslerini takip edeceğiz. Çocuklarımız Atatürk’ün gösterdiği hedefe, bu ülkenin geleceğine yararlı olabilecek çocuklar olmak zorunda. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Hem gençlerimizin başarılarını hem de herkesin 30 Ağustos zaferimizin 97. yılını bir kere daha kutluyorum. Bu zaferi unutmayın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:42
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