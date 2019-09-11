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Başkan Deniz Köken öğrencilerle fidan dikti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şair Nabi İlkokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:32
Başkan Deniz Köken öğrencilerle fidan dikti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şair Nabi İlkokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.


Minik öğrenciler okul bahçesinde Başkan Deniz Köken’i, ellerinde taşıdıkları “Orman ciğerlerimizdir. Her kestiğin ağaçta bir nefesin eksilir. Ağacı koru, sakın kesme onu” yazılı dövizlerle karşıladı. Başkan Köken bir süre minik öğrencilerle sohbet ettikten sonra fidan dikimine geçildi. Başkan Deniz Köken ve öğrenciler, 15 adet fidanı okul bahçesine diktikten sonra hep birlikte can suyu verdiler.



“Her çocuk bir ağaç diksin istiyoruz”


Fidan dikimi sonrası Başkan Deniz Köken, etkinlikle ilgili şunları söyledi:


“Çocukların heyecanını görüyorsunuz. Çocuklar hem fidan dikmeyi hem sulamayı hem de toprakla uğraşmayı seviyorlar. Aslında dönemimizde her çocuk liseyi bitirmeden bir ağaç diksin istiyoruz. Bu kampanyanın ilk günü oldu. Şair Nabi İlkokulunu tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Diğer okullarda da bunu devam ettirelim inşallah.”


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul genelindeki okullarda düzenlenen “Bir Fidan Bin İstanbul” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikiminde, miniklere, ağaç ve orman konusunda duyarlılığı arttırmak, çevreyi sevdirmek ve koruma bilincini kazandırmak amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:32
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