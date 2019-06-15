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Başkan Demirtaş’tan dereceye giren öğrencilere altın

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır” konulu Liseler Arası Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Başkan Demirtaş’tan dereceye giren öğrencilere altın

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır” konulu Liseler Arası Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasıyla başlayan “İstiklal Mücadelesi’nin 100. yılı” olması vesilesiyle İlkadım ilçesindeki liselerde öğrenim gören öğrenciler arasında yapılan “Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır” temalı kompozisyon yarışmasında birinci olan Aziz Atik Fen Lisesi öğrencisi Mert Işık tam altın, ikinci olan Köksal Ersayın Anadolu Lisesi öğrencisi Mehir Demir yarım altın, üçüncü olan Tülay Başaran Anadolu Lisesi öğrencisi Aybüke Mumcu ise çeyrek altınla ödüllendirildi.


Başkanlık makamında gerçekleşen ödül törenine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Başkan Yardımcısı Şerif Mırık dereceye giren öğrenciler ve okul müdürleri katıldı. Tören öncesi yazdıkları kompozisyonları okuyan öğrenciler katılımcılara duygu dolu dakikalar yaşattı.



Demirtaş: “Geleceğimizin mirasçılarına destek oluyoruz”


’Milli Mücadele’ bilincinin yarının büyükleri olan çocuklar ile gençlere sağlıklı bir biçimde aktarılması, toplumun tüm kesimine vatan, millet, bayrak, devlet sevgisinin aşılanması noktasında bu yarışmayı organize eden herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kültürel anlamda eğitime her zaman destek oluyoruz. Bizler çocuklarımıza daha güzel bir memleket bırakmak için bu makamlarda hizmet veriyoruz. Onlar için ne yapsak az. Geleceğin mirasçıları olan yavrularımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak bizim görevimiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.


Yarışmada birinci olan Mert Işık’a İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ikinci olan öğrencisi Mehir Demir’e İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, üçüncü olan Aybüke Mumcu’ya ödülünü İlkadım Belediye Başkanı Şerif Mırık takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
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