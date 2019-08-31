Başkan Demir’den Samsunlulara: “Randevuya gerek yok”

Esnaf gezisinde vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her zaman dediğim gibi, kapımız size açık. Randevuya bile gerek kalmadan bize ulaşabilirsiniz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bankalar ve Necip Bey Caddelerinde esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla selamlaştı. Yerel seçimlerde söz verdiği üzere esnafın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, "Henüz can bedendeyken, sorumluluk üzerimizdeyken, ayrım yapmadan, daima siz hemşehrilerimizin yanında ve hizmetinde olacağız" diye konuştu.

“Kapımız sonuna kadar açık”

Bankalar Caddesi’nden başladığı esnaf ziyaretini Necip Bey Caddesi’nde sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsunlu hemşehrimerimizin taleplerini dinleyip çözüme kavuşturacağız. Biz bunun için bu görevdeyiz. Gerek sosyal medyadan, gerekse belediyemize gelerek bizlere ulaşabilirsiniz.Her zaman dediğimiz gibi, randevu almanıza gerek yok. Kapımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık" şeklinde konuştu.

Refah seviyesi en yüksek şehir

Görevde bulunduğu süre boyunca herkesin daha mutlu, sorunsuz bir şehirde yaşaması için çaba sarf edeceklerini ifade eden Mustafa Demir, "Samsun’un genel sorunlarını biliyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunları ortadan kaldırarak şehrimizi Türkiye’nin refah seviyesi en yüksek şehirleri arasına taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği esnaf ve karşılaştığı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Demir, bu tür ziyaretleri her zaman gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Saathane Meydanı’nda yıllardır araç trafiğine kapalı olan yolun açılmasıyla birlikte hareketliliğin arttığını belirten esnaf ise Başkan Mustafa Demir’e teşekkür etti. Her 2 cadde esnafı ayrıca Başkan Demir’in sık sık ziyarette bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti getirdi.