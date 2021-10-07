Başkan Demir’den Güngörenli öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında büyük sürpriz

Güngörenli gençlerin eğitimi için ‘Öğrenci İstasyonu’ projesini hayata geçiren Güngören Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine ikinci Öğrenci İstasyonu’nu da kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sundu. Yeni nesil Öğrenci İstasyonları, sessiz ortamı, kütüphanesiyle, ücretsiz wifi desteği, dinlenme alanları ve ikramları ile öğrencileri bekliyor.





Güngören Belediyesi, Cezeri Öğrenci İstasyonu’nun ardından gelen yoğun talep nedeniyle ikinci Öğrenci İstasyonu’nu çok kısa sürede tamamladı. Yaklaşık 50 kişilik kapasitessi ile 3 aydır hizmet veren Cezeri Öğrenci İstasyonu’nun ardından ikincisini tamamlayan Güngören Belediyesi, Biruni Öğrenci İstasyonu’nu da yaptığı görkemli açılış programı ile öğrencilerin hizmetine sundu.





Randevulu sistem ile çalışan istasyona gelen öğrenciler, sessiz bir ortamda ders çalışırken binlerce kitaptan oluşan kütüphaneden de faydalanabilecek. Dinleme alanları, ücretsiz wifi desteği ve çeşitli ikramlar ile öğrenciler istasyonda istedikleri gibi çalışabilecekler. Her öğrenci Güngören Belediyesi’nin web sitesinden istediği saatler için oluşturduğu randevu ile istasyona gelerek bilgileri eşliğinde imkanlardan faydalanabilecek.

Başkan Demir öğrencilere verdiği sözü tuttu

Şehrin göbeğinde Güngörenli gençler için sessiz bir çalışma alanı oluşturulmasını sağlayan Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise proje hakkında “Güngörenli gençlerin eğitimi için en büyük desteği verdiğimiz 'Öğrenci İstasyonu' projesinin ikincisi de hizmete girdi. Gençler; erken açılan geç kapanan istasyonumuzda tüm imkanlar sizler için seferber edildi. Ders çalışabilmek için sessiz bir ortama, kütüphaneye, hızlı internet alt yapısına, dinlenme alanları ve ikramlar ile öğrenciler artık rahat bir şekilde sınavlarına çalışabilecek. Randevu sistemi ile çalışan istasyona gelen öğrencilerimiz ister ders çalışacak isterse sessiz ortamda kitaplarını okuyup araştırmalarını yapabilecek” dedi.