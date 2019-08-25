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Başkan Demir: “Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:38
Başkan Demir: “Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.


Başkan Demir, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel baskınlarının ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Her 2 ilçede meydana gelen sel ve buna bağlı oluşan heyelanın yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Başkan Demir, “Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan yağmur şiddetlenerek saat 14.30 sıralarında her 2 ilçemizde de sel baskınına neden olmuştur. Baskınların ihbarı gelir gelmez İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sel bölgelerine sevk edilmiştir” dedi.



22 itfaiyeci, 20 cankurtaran


İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ilk olarak sel bölgelerine 8 adet motopomp ve ekipman gönderdiğini ifade eden Demir, “Toplamda 22 itfaiye personeli ve 20 cankurtaran, 16 motopomp, 2 bot, 1 kurtarma aracı ve 3 itfaiye aracı ile Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde kurtarma çalışmaları yaptı. Bunların sonucunda Terme’nin 3 ayrı mahallesinde 37, Salıpazarı’nın ise 2 mahallesinde 10 mahsur kalmış vatandaşımız kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının büyük çoğunluğunda bot kullanıldı. Ayrıca birçok adrese su ve erzak ulaştırıldı. Terme ve Salıpazarı belediyelerine motopomp desteği verilerek su tahliye işlemleri gerçekleştirildi” diye konuştu.



SASKİ’den içme suyu ekipleri


25 Ağustos itibariyle her 2 ilçede de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Başkan Demir, “Ayrıca Terme ilçemizde yaşanan su kesintilerinde halkımızın mağduriyet yaşamamaları için şehir merkezinin belirli noktalarında SASKİ’nin mobil ekipleri tarafından içme suyu temini sağlanıyor. Koordinasyon eksikliği yaşanmaması için SASKİ’nin 8 adet tankerinin sevk ve idaresi Terme Belediyesi’ne verilmiş durumda” şeklinde konuştu.



“Tüm aksaklıklar giderilecek”


Metrekareye 140 kilogram yağışın düştüğü bir sel felaketi yaşadıklarını hatırlatan Başkan Demir, “Salıpazarı’nda 2 vatandaşımızın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başta alt yapı olmak üzere tüm aksaklıklarını en kısa sürede gidereceğiz. Termeli ve Salıpazarlı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:38
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