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Aktüel

Başkan Çoğaç, fırınları denetledi

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, sokağa çıkma kısıtlanmasında vatandaşların mağdur olmaması için fırınları denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:44:19 -
Başkan Çoğaç, fırınları denetledi

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, sokağa çıkma kısıtlanmasında vatandaşların mağdur olmaması için fırınları denetledi.


Türkiye’nin tümünde başlayan sokağa çıkma kısıtlanmasıyla Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tedbirle üst seviyeye çıkarıldı. Bayramın birinci gününde ilçe genelinde güvenlik güçleri sıkı tedbirler alırken Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, evde kalan vatandaşların ekmek sıkıntısı çekmesin diye ilçe bazında bulunan tüm fırınları gezerek uyarılarda bulundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çoğaç, ’’Bilindiği üzere 4 günlük sokağa çıkma yasağı vardır. Bununla ilgili nöbetçi fırınlarımızı seferber ettik. Yasağın ilk günü Cumartesi günüydü. Tüm bölgelere ulaşmaya çalıştık. Bazı yerlerde aksaklıklar oldu. Elimizden olmayan nedenlerden dolayı. Bunun önünü almak için tekrar dolaşıyoruz. Yerinde bizde ziyaret ediyoruz. Önlemlerimizi almış durumdayız. Çalışan nöbetçi fırınlarımız, dün yaşadığımız aksaklıkları minimize etmek adına bütün önlemleri almış durumdayız. Bizde takip ediyoruz. Gerek Zabıta ekipleriyle, gerek mahalle muhtarlarıyla bir araya geliyoruz. Bölge bölge bir sıkıntı varsa hemen orya ulaşıyoruz. Durumu hemen istişare edip toparlamaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle kalan 2 gününde sıkıntısız atlatacağız her eve ekmek ulaşacaktır sıkıntısız” dedi.

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