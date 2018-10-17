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Başkan Çınar’dan Akit’e ziyaret

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:35
Başkan Çınar’dan Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ

Gelişim ve insan odaklı hizmet anlayışıyla adından sıkça söz ettiren Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Grubumuzun Küçükçekmece’de bulunan genel merkezinde gerçekleşen sürpriz buluşmada her iki tarafın da oldukça memnun olduğu gözlendi. Gündemdeki meselelere dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, taraflar uzun uzun sohbet etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Çınar, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çınar’a çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:35
  1. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar
  2. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  3. Küçükçekmece

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