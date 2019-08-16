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Başkan Çınar, Yeşil Konak ve Gençlik Merkezlerindeki hizmetleri yakından takip ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinin eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların eğitim hayatlarına katkılar sağladığını söyledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:07
Başkan Çınar, Yeşil Konak ve Gençlik Merkezlerindeki hizmetleri yakından takip ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinin eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların eğitim hayatlarına katkılar sağladığını söyledi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt mahallesinde hizmet veren Yeşilkonak’ı ziyaret ederek 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde organizasyonu yapılan eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında yetkililerden geniş kapsamlı bilgiler aldı.


Taek-wondo kursu öğrencileri tarafından kapıda karşılanan Başkan Çınar, sınıfları tek tek dolaşarak kursiyerlerle bir araya gelip sohbet etti. Yaz Kuran Kursu kapsamında ki derslere katılan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çınar, daha sonra taek-wondo kursunu ziyaret ederek verilen hizmetleri yerinde inceledi. Minik sporcuların yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Çınar, son olarak ta Biçki-Dikiş Kursu sertifika törenine katılarak kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.


Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde ki kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim programlarına gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Millet Kıraathanemiz, Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Bilgi Evlerimiz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezlerimizde açtığımız eğitim kurslarımıza yaz döneminde ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizin en ücra noktasında yaşayan vatandaşlarımıza kadar bu hizmetlerimizi ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Eğitim merkezlerimiz mahallelerin sosyal yaşam kültürüne farklı bir canlılık getirmektedir. Her yaştan vatandaşımız burada açtığımız kurslara katılarak bir yandan farklı bilgiler öğrenip zihin dünyasını geliştirirken diğer taraftan da yeni dostluklar kurmaktadır. Topsöğüt Yeşilkonağımızda ki kurslarımıza katılımın yüksek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Mahallemizde yaşayan minik yavrularımız Kuran Kurslarımıza ve sportif kurslarımıza katılarak kendilerini geliştirip, var olan yeteneklerini gün yüzüne çıkartıyorlar. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik açtığımız kurslarımızın temel amacı;milli ve manevi değerlerine, geleceğine, mukaddesatına sahip çıkacak, vatan, bayrak ve toprak inancını benimseyecek nesiller yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda kurslarımıza katılarak kendilerini yetiştiren çocuklarımızın azim ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, çalışma azimleri ve öğrenme istekleri geleceğimiz açısından önemlidir.“ dedi.


Bayanları daha fazla üretim ekonomisine dâhil etmek amacıyla açtıkları meslek edindirme kurslarına devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “İlçe Halk Eğitim Merkezimiz ve İŞ-KUR ile ortaklaşa açtığımız biçki-dikiş ve nakış kursuna bayanlarımız yoğun ilgi göstermektedir. Kendi alanlarında birikimli ve deneyimli usta öğretmenler tarafından ücretsiz verilen kursa katılan bayanlarımız, bir yandan yeteneklerini ortaya çıkartırken, bir yandan hiç tanımadıkları insanlarla güzel dostluklar kuruyorlar. Toplumun bilinçli bir şekilde ilerlemesi için hanım kardeşlerimizin, ablalarımızın meslek sahibi olması büyük önem taşıyor. Biçki, dikiş ve nakış kursumuza katılan bayanlarımız yeteneklerini geliştirip aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Geleceğe yatırım yapan, gelişimi ve büyümeyi düşünen bütün toplumların temelinde bayanların özverisi, fedakârlığı ve alın teri yatmaktadır. Bayanları daha fazla üretim ekonomisine dâhil ederek, onların yeteneklerinden yararlanmayı amaçlıyoruz. Nakış kursuna katılan bayanlarımız kendilerinde var olan yetenekleri sayesinde gerçekten güzel ürünler ortaya çıkartıp zamanlarını en faydalı şekilde değerlendiriyorlar. Meslek sahibi olabilmek için mücadele eden bayanlar dikiş-nakış kurslarına katılarak hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor. Biz istiyoruz ki; kadınlarımız hayatın içinde daha güçlü bir şekilde yer alsınlar. Kursumuzu başarıyla geçen kursiyerlerimizi ve eğitim kurslarımıza katılarak deneyim ve bilgilerini kursiyerlerimize paylaşan usta öğreticilerimize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:07
  1. kültür
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