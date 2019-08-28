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Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçeye bağlı kırsal mahallerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge halkının sorunlarını dinledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçeye bağlı kırsal mahallerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge halkının sorunlarını dinledi.


Başkan Çınar ekibiyle birlikte ilçeye bağlı Gündüzbey, Porga, Kozluk, Aşağıköy, Ortaköy, Üçgöze, Öncü ve Salkonak mahallelerini ziyaret ederek, yol açma, genişletme, sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım yenileme ve diğer yatırımları yerinde inceleyerek, talep ve istekleri dinledi.


Mahalle ziyaretleri sırasında muhtarlar ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı. Muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Çınar, yakından ilgilendikleri çocuklara hediyeler dağıttı.


Vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarına güzel ve kaliteli hizmetler ulaşmaya önem veriyoruz. İlçemizin kırsal bölgelerindeki hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için bugüne kadar çok önemli yatırımlarda bulunduk. Gerek yollarımızın düzeltilmesi, gerekse de sosyal, kültürel, sportif, eğitim, temizlik ve çevresel hizmetlerimizle bu bölgelerimizdeki yaşam standartının daha iyi bir noktaya taşımak adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz” dedi.


Kırsal bölgelerin kalkınmasına ayrıcalık tanıdıklarını dile getiren Çınar, “Burada ülke ekonomisine katkı sunan çiftçi ve üreticilerimizin rahat koşullarda iş üretmesi, yerli ve milli üretime katkı sunması için onların hayatını kolaylaştıracak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer ekiplerimiz bu bölgelerdeki eksiklikleri teker teker gideriyorlar. Gelişim trendi üst seviyeye çıktıkça ortaya çıkan eksik ve ihtiyaçları da bu tür ziyaretlerimizle yerinde tespit edip, çözüme kavuşturmak adına gerekli çalışmaları başlatacağız. Bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik, bugünde aynı yolda ilerliyoruz, söz verdik mi yapmamız lazım. Gelen talepleri değerlendireceğiz, inceleyeceğiz, yapabileceklerimizi en kısa sürede hayata geçirmek içinde çalışmaları başlatacağız. Bizim tek amacımız var o da; halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmaktır. Bugüne kadar çok büyük mesafeler aldık ancak daha yolun başındayız, gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ anlayışıyla hareket ederek ilçemizin tüm yaşam alanlarını topyekün kalkındıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken en büyük moral kaynağımız; halkımızın dua ve destekleridir. Bu tür ziyaretler ise halkımızla olan gönül bağımızın daha da güçlenmesine neden oluyor.Hep birlikte el ele verip, Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaştırmalıyız.Bizlerden güler yüzünü ve hoş sohbetini esirgemeyen, yemeğini ve aşını paylaşan tüm mahalle muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hem yakın ilgilerinden hem de ilçemizin gelişmesine vesile olacak öneri ve taleplerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.


Aşağıköy mahallesindeki 350 yıllık tarihi caminin restorasyonunu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Başkanı Çınar, daha sonra Gündüzbey mahallesine giderek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
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