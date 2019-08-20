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Başkan Çınar, kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi

İlyas Mahallesinde sürdürülen kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahallelerimizdeki yaşam kalitesini yükseltip vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için cadde ve sokakların görüntüsünü daha nezih ve nitelikli hale ulaştırıyoruz” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:12
Başkan Çınar, kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi

İlyas Mahallesinde sürdürülen kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahallelerimizdeki yaşam kalitesini yükseltip vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için cadde ve sokakların görüntüsünü daha nezih ve nitelikli hale ulaştırıyoruz” dedi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edilen İlyas mahallesinde incelemelerde bulundu.


Mahalledeki değişim ve dönüşüm hizmetlerine ilişkin esnaflara ve vatandaşlara bilgiler paylaşan Başkan Çınar burada yaptığı konuşmada, “Yeşilyurt’umuzun yenilemeye ihtiyacı olan bütün cadde ve sokaklarını baştan aşağıya modern hale getiriyoruz. İlçemizin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan, hızla geliştiği içinde araç ve yaya trafiğinin çok fazla yaşandığı İlyas mahallemizde geçen yıl asfalt çalışması başta olmak üzere farklı hizmetlerimizi halkımızla buluşturmuştuk. Bu yılda mahallemizin cadde ve sokaklarındaki yürüyüş yollarının standartını kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızla yükselteceğiz, ekiplerimiz burada ki çalışmalara hız verdiler. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman mahallemizin görüntüsü çok güzel bir boyuta ulaşacaktır. Mahallemizde var olan sorunları kalıcı çözümlerle giderip, vatandaşlarımıza kaliteli ortamlarda yaşam olanakları sunacağız. Hizmetlerimiz sırasında sabır gösterip ilgi ve desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımız Faik Şahin’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Yeşilyurt’un geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, şunları söyledi:


“Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçemizin her bölgesinde yol açma, sıcak asfalt, sathi kaplama, kilit parke taşı döşeme, taş duvar, perde duvar gibi çalışmaları titizlikle sürdürmektedir.Kırkpınar mahallemizde geçen hafta itibariyle kilit parkı taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. İlyas mahallemiz başta olmak üzere Çukurdere ve Dilek mahallelerimizde ise kaldırım yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.Yeşilyurt’umuzun kalkınıp büyümesi, modern bir görüntüye kavuşması için 2019 yılı yatırım programına aldığımız çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışarak tespit edilen eksiklikleri teker teker gideriyorlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Yeşilyurt Belediyesi her alanda çalışmakta, hizmet üretmekte ve geleceğe kalıcı eserler bırakmaya devam etmektedir. Yollarıyla, park alanlarıyla, konfor düzeyi yüksek ulaşım ağıyla her alanda gelişip, büyüyen bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa edip, gelecek nesillere modern bir ilçe emanet etmek için çok yoğun çalışıyoruz. Halkımızın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak adına işimizi büyük bir sevda ve aşkla yaparak bir yandan değişim ve dönüşüm hizmetlerimizi sürdürürken diğer taraftan gönüller kazanmaya devam ediyoruz. En güzel hizmetlere layık olan Yeşilyurt’lu hemşerilerimizin her an emrindeyiz ve onların refah ve huzuru için çalışıyoruz.”


İlyas mahalle Muhtarı Faik Şahin’de yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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