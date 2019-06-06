Başkan Çimen: Çaldırmamak için sandıklarımıza sahip çıkacağız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. "İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra bir bayram da 23 Haziran'da yaşayacağız." diyen Çimen, "Vatandaşımızın sağduyusuna inanıyoruz. 31 Mart'taki oylarımız uçup gitmiş, yoğunlaşmış. Bu açık ve net şekilde ortada." ifadelerini kullandı.

'Sandıklarımıza sahip çıkacağız'

23 Haziran çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul'a gideceklerini belirten Çimen, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah sandıklara daha iyi sahip çıkarak büyük bir gayret göstereceğiz. 23 Haziran seçimlerine destek olmak amacıyla tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber 11 Haziran'da İstanbul'a gidiyoruz. Orada bazı etkinliklerimiz olacak. İstanbul'u Allah'ın izniyle çok farklı bir şekilde alacağız."