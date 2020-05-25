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Aktüel

Başkan Ceyhun ve Milletvekili Erenler’den bayram ziyaretleri

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, nöbetçi eczane ve ekmek fırınlarını ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:26:22 -
Başkan Ceyhun ve Milletvekili Erenler’den bayram ziyaretleri

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, nöbetçi eczane ve ekmek fırınlarını ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.


Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, ”Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte salgın süreci boyunca ’Evde Kal’ çağrısına ve sokağa çıkma yasağına uyan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerini özveriyle kesintisiz devam ettiren nöbetçi eczanelerimizin ve katığımıza ekmek olan fırınlarımızın değerli çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlaşıp hasret giderdik” diye konuştu.


Ceyhun ve Erenler, Hava Şehitliği’ni de ziyaret ederek, dua etti. Ziyaretlere AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç da iştirak etti.

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