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Başkan Çetin’e sevgisini dev uçurtmayla gösterdi

Adana’da bir vatandaş, yapımını bir haftada tamamladığı 2,5 metre büyüklüğündeki uçurtmayı Başkan Soner Çetin’e hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:44:50 -
Başkan Çetin’e sevgisini dev uçurtmayla gösterdi

Adana’da bir vatandaş, yapımını bir haftada tamamladığı 2,5 metre büyüklüğündeki uçurtmayı Başkan Soner Çetin’e hediye etti.


Başkan Soner Çetin’e duyduğu sevgiyi nasıl anlatabileceğini düşünen Berdan Bülent Uçal, bir haftalık çabanın sonunda 2,5 metre büyüklüğünde dev bir uçurtma yaptı. Uçal’ın yaptığı uçurtmanın üzerinde Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in fotoğrafları yer aldı.


Büyük emeklerle hazırladığı uçurtmayı Başkan Soner Çetin’e hediye eden Uçal, "Başkanım sizi çok seviyoruz. Bizler için yaptığınız hizmetlerden de çok memnunuz. Sevgimizin bir ifadesi olarak bu hediyemizi kabul etmesini istiyoruz” dedi.


Kendisine duyulan sevgiden oldukça mutlu olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin de, “Biz de bu sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. Bize gösterilen daha iyi hizmetler vermek için bize güç verirken omuzlarımızdaki sorumluluğu da artırıyor. Sizlerin sevgisine layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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