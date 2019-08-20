Başkan Çetin’den Yurt Mahallesine pazar yeri müjdesi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yurt Mahallesi sakinlerinin pazar yeri sorununun çözüleceğini açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yurt Mahallesi muhtarlığında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Halkla her zaman iç içe olduklarını belirten BaşkanÇetin, “Her Cuma günü yaptığımız Halk Günü toplantılarında sorunları dinliyoruz, sosyal medyada “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulaması ile sorunlara çözüm üretiyoruz. Ayrıca mahalle toplantıları ile hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapmanın yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışını da hayata geçiriyoruz” dedi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle sakinlerinin pazar yeri isteği üzerine konuşan Başkan Çetin, “Yurt Mahallesinin semt pazarı sorununu biliyoruz. Çözmek için de çok çaba harcadık. Ancak bazı yasal sıkıntılardan dolayı gecikti. Pazarcılar Odası ile uzlaştık ve Masal Park yanında belirlediğimiz alana semt pazarı yapacağız. Hiç merak etmeyin. Biz sorun çözmek için buradayız. En kısa sürede Yurt Mahallesi Semt Pazarına kavuşacak” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerini tek dinleyip sorunlarını not alan Başkan Soner Çetin, ikinci dönemde sıfır sorunlu bir Çukurova hedeflediklerini belirterek, halkın yönetime katıldığı bir belediyecilik anlayışında olduklarını ifade etti.

Yurt Mahallesi Muhtarı Arif Çetin de mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.