Başkan Çetin, belediye personeliyle bayramlaştı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası birim müdürlüklerini ve şantiyeleri ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası birim müdürlüklerini ve şantiyeleri ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı.

Kurban Bayramı tatilinin bitiminde Pursaklar Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Ertuğrul Çetin, belediye personeliyle tek tek bayramlaştı. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Ertuğrul Çetin yeni belediye binasında hemşehrilerini ağırlayarak Kurban Bayramlarını kutladı.

Belediyeciliğin ekip işi olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” dedi.

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