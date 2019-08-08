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Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız kesimhane ve satış alanımız hayırlı olsun”

Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk Mahallesi’nde bulunan Kurban Kesimhane ve Satış Alanı’nda hazırlıklar tamamlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız kesimhane ve satış alanımız hayırlı olsun”

Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk Mahallesi’nde bulunan Kurban Kesimhane ve Satış Alanı’nda hazırlıklar tamamlandı.


Bir süre önce Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı mevkiinde bulunan kurban satış ve kesim alanındaki çalışmalarını bitirdi. Alanda vatandaşların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gereken düzenlemeler tamamlandı. Kurban Bayramı’nda herhangi bir sorun yaşanmaması için kesim alanında kurban kesim testi gerçekleştirildi. 40 bin metrekarelik alana kurulan, günlük 500 kurban kesim kapasitesine sahip olan, 1000 araçlık otopark alanı bulunan, mescit, kafeteryalar ve sosyal alanlar bulunan tesislerde esnaf ve besiciler daha nezih ve temiz bir ortamda hizmet verme imkanı bulabilecekler. Vatandaşlar da rahatça kurban alışverişi yapıp kesim işini de kurban satış ve kesim alanında gerçekleştirebilecekler.


Satıcıların ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı sonuna kadar alanda hizmet verecek. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri koordineli çalışmalarıyla vatandaşların huzurlu bir ortamda sorunsuz olarak ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak. Sağlıkla ilgili konulara özel önem gösteren belediye ekipleri, özellikle alanın temiz olmasına dikkat ediyor. Alanda, periyodik aralıklarla insanlara ve kurbanlıklara zarar vermeyen ilaçlamalarda son güne kadar devam edecek.



"Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamaktır"’


Vatandaşların huzur ve güven içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için azami gayret ile çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kurban Bayramı’nda halkımızın rahat ve temiz bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için gerekli her türlü tedbiri aldık. 35 günde gece gündüz demeden çalışarak Kurban Kesimhane ve Satış alanını inşa ettik. Kurban kesim testini de başarıyla neticelendirdik. Pursaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kurban satış ve kesim alanımızda personellerimizle bayram sonuna kadar hizmet vereceğiz. Sağlık, temizlik, güvenlik başta olmak üzere tüm ekiplerimiz görev başında olacak. Kurban Bayramı öncesinde devam edecek olan denetimler ve kurban kesimleri sonrası için aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ibadetini sağlıklı, rahat ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
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