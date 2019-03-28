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Başkan Çelik: "Şehzadeler Belediyesi 5 yılda yüzde 1470 zenginleşti"

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin 5 yılda yüzde 1470 zenginleştiğini, 56 milyon liralık borcuna karşılık, 43 milyon TL alacağı olduğunu söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:36
Başkan Çelik: "Şehzadeler Belediyesi 5 yılda yüzde 1470 zenginleşti"

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin 5 yılda yüzde 1470 zenginleştiğini, 56 milyon liralık borcuna karşılık, 43 milyon TL alacağı olduğunu söyledi.


Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 170 bin insana, 7-24 kesintisiz hizmet üreten bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Çelik “Bugün Manisa’ya birbirinden güzel hizmetleri kazandırmamızı, halkımızın gönüllerine girmemizi hazmedemeyenler, iftira ve çamur siyaseti üzerine kurdukları seçim kampanyalarını, yalanlarla süsleyerek, seçim öncesi yeni bir oyunun içine girmişlerdir” dedi.


Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir’in Şehzadeler Belediyesinin mali durumuyla ilgili iddialarına yanıt veren Çelik, "İsa Özdemir, bugüne kadar bu belediyenin maddi borcuyla ilgili neden konuşmamıştır? Herkes bilsin ki; Şehzadeler Belediyesi resmi bir kurumdur. Harcadığı 5 kuruşun hesabını, gerek Sayıştay denetçileri, gerekse de kurulan denetim komisyonlarında vermektedir. Gerek Sayıştay, gerek diğer siyasi partilere mensup belediye meclis üyelerinin de üye olarak görev yaptığı denetim komisyonlarının sonuçlarında, hiçbir olumsuzluk görülmemiş, aksine her yıl Sayıştay denetçilerinden, mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerdiği noktasında, olumlu raporlar alınmış sözlü olarak da belediyemize teşekkür edilmiştir. 5 yıl boyunca şeffaf belediyecilikten asla taviz vermedik. Bunun şahidi bütün Manisalı hemşerilerimdir. Denetim komisyonu başta olmak üzere belediyenin bütün komisyonlarında CHP‘nin üye verme hakkı olmamasına rağmen, biz gözlemci olarak CHP’li meclis üyelerinin de komisyonlarda görev almasını ve belediye ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmalarını sağladık. CHP’nin Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’i belediyemizle ilgili iddialarından sonra belediyede ağırlayarak, kendisine evraklar üzerinden bilgiler verdim. Kendisi de basın önünde şahsıma ve belediyemize teşekkür etti. Bundan da mı haberiniz yok?” ifadelerini kullandı.


Şehzadeler Belediyesi’nin 5 yılda yüzde 1470 zenginleştiğini dile getiren Başkan Çelik “2014 yılında kurulan Şehzadeler Belediyesi’nin o dönemdeki varlıklarının toplam bedeli 9 Milyon 900 bin TL iken, 5 yılda yüzde 1470 artarak, 156 Milyon 405 bin 393 TL ye yükselmiştir. Yani Şehzadeler Belediyesi 5 yılda yüzde 1470 zenginleşmiştir. Bu rakam tek başına Şehzadeler Belediyesi’nin 5 yıl da kat ettiği mesafeyi çok net olarak gösteriyor. Bunun yanı sıra yine Şehzadeler Belediyesi’nin kurulduğunda kasada 90-100 Milyon TL para olduğunu söylüyor. Defalarca cevap verdim. Yine söylüyorum. Değil 90 milyon, kasada 5 milyon para olduğunu ispat etsin, belediye başkanlığından ve adaylıktan istifa edeceğim. Bu kadar net konuşuyorum" dedi.



“Belediyenin borcu 56 milyon, alacağı ise 43 milyon TL”


Şehzadeler Belediyesi’nin borç ve alacak tablosuyla ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi’nin 100 milyon, Yunusemre Belediyesi’nin ise 110 milyon bütçesi olduğunu söylüyor. Şehzadeler Belediyesi’nin bütçesi 100 milyon fakat Yunusemre Belediyesi’nin 2019 bütçesi, 187 Milyon 310 bin TL’dir. Yine Şehzadeler Belediyesi’nin 98 milyon borcu olduğunu söylüyor. Bu da yalan. Çok net olarak ifade ediyorum ki; Şehzadeler Belediyesi’nin toplam anapara borcu 56 Milyon 536 bin 649 TL’dir. Şehzadeler Belediyesi’nin toplam alacağı ise 43 Milyon TL’dir. Borcu konuşanlar, alacakları neden konuşmuyorlar? Bu borçların tamamı devlet kontrolündeki İller Bankası aracılığı ile Şehzadeler’e yapılan yatırımlar için, proje karşılığında kullanılan orta ve uzun vadeli kredilerdir. Keyfi bir harcama kesinlik söz konusu değildir. Bu kredilerin onaylarında, kendisinin de meclis üyesi olarak evet oyu bulunmaktadır. Yine Şehzadeler Belediyesi’nin 5 yıllık gelirinin 500 milyon olduğunu iddia ediyor. Bu da kuyruklu bir yalandır. Şehzadeler Belediyesi’nin 5 yıllık geliri 500 Milyon TL değil, toplam 293 Milyon 529 bin 191 TL’dir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:36
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