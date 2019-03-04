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Başkan Çelik: "Kazanan Manisa olacak"

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonu dört mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlardan destek istedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Başkan Çelik: "Kazanan Manisa olacak"

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonu dört mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlardan destek istedi. Manisa Romanlar Derneğinin yemeğine de katılan Başkan Çelik sevgi gösterileriyle karşılandı.


Hafta sonu yoğun bir program ile çalışmalarına devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler’e bağlı Ayvacık, Sancaklıuzunçınar, Sancaklıkayadibi ve Sancaklıçeşmebaşı mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Gittiği mahallelerde yoğun bir ilgi ile karşılaşan Başkan Çelik, vatandaşlar ile tek tek selamlaştı, onların talep ve isteklerini dinledi.



Mahallelere gönül rahatlığıyla gidiyoruz


Şehzadeler Belediyesi’nin geride bıraktığı beş yıllık hizmet döneminde yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Çelik, ilçenin 67 mahallesine kesintisiz ve eşit hizmet etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını; bu nedenle de mahalle ziyaretlerine kendi evlerine gider gibi, akrabalarını ziyarete gider gibi gönül rahatlığıyla gittiklerini ifade etti.



"Kazanan Manisa olacak"


Son dönemde Türkiye’ye karşı küresel saldırıların artması karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelerek, güç birliği yaptığını hatırlatan Başkan Çelik sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel güçlere karşı daha sağlam durabilmek adına yapılan bu güç birliğinin neticesinde, Manisa’da da seçimlere Cumhur İttifakı adayları olarak katılıyoruz. Bu noktada da Manisa Büyükşehir Belediyesi adayımız Cengiz Ergün’e ve uygun görürseniz Şehzadeler’de şahsıma desteklerinizi istiyoruz. Birbirinden değerli meclis üyesi adaylarımız var. Bundan sonra daha da güçlü olacağız. Çünkü büyükşehir belediyesi ile tek yumruk olduk. Büyükşehir belediyesinden daha fazla destek ve yardım alacağız. Büyükşehir belediyesi de hükümetten daha fazla yardım ve destek alacak. Bu güç birliği neticesinde kazanan da mahallelerimiz, Şehzadeler ve Manisa olacak.”


Ziyaretleri sırasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.



Romanlardan sevgi seli


Başkan Çelik, Manisa Romanlar Derneği’nin düzenlediği yemek programına da katıldı. Manisa Romanlar Derneği Başkanı Murat Sinemli ve Roman vatandaşlar, Başkan Çelik’i büyük bir sevgi seli ile karşıladı. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde programın yapıldığı alana giren Başkan Çelik, kendisine gösterilen bu ilgiye karşılıksız kalmayarak, her bir vatandaş ile tokalaşıp fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.


67 mahalleye kesintisiz hizmet etmenin, büyük projeleri hayata geçirmiş olmanın, herkesi sevip, sayıp değer vermiş olmanın gönül rahatlığı ile Şehzadeler halkı ile buluştuklarını, hizmetlerini anlattıklarını ve projelerini paylaştıklarını ifade eden Başkan Çelik şunları söyledi: “Herkesten ve her kesimden gördüğümüz ilgi ve teveccüh bizim 5 yıl boyunca ne kadar doğru işler yaptığımızı bizlere bir kez daha hatırlatmış oluyor. İlginiz, desteğiniz ve teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Biz farklı kültür ve düşüncelerin bir zenginlik olduğuna inanıyoruz. Biz birlikte güzeliz, birlikte Şehzadeler’iz. Bu aşk ve inançla yolumuza devam ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
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