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Başkan Çelik dualarla makamına çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına göre sandıktan bir kez daha zaferle çıkan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni dönemin ilk mesai gününde belediye personeli tarafından coşkuyla karşılandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:40
Başkan Çelik dualarla makamına çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına göre sandıktan bir kez daha zaferle çıkan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni dönemin ilk mesai gününde belediye personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Çelik ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, hep birlikte el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik makamına dualar eşliğinde çıktı.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakının adayı olarak girdiği seçimlerden büyük bir zaferle çıktı. Şehzadeler Belediyesi personeli, yeni dönemin ilk mesai gününde ikinci kez başkan seçilen Ömer Faruk Çelik’i belediye önünde coşku ile karşıladı. Belediye önünde yapılan duanın ardından Başkan Çelik personeline hitap etti.



“İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla”


Beş yıl boyunca alınlarının akıyla, dürüst bir şekilde, kıt imkanlarla, adeta tekeden süt çıkararak, hep birlikte Şehzadeler’e hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Çelik şunları söyledi: "Bir yandan belediye kurarak, bir taraftan da güzel şehrimize büyük eserler kazandırdık. Bunun neticesinde de katıldığımız bir seçim yarışında Şehzadeler halkı bizi ikinci bir beş yıl daha tekrar iş başına getirdi. Bu vesileyle ben bu süreçte bizlerden dualarını, desteklerini esirgemeyen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonraki 5 yıllık dönemde de sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı hizmetler yapabilmeyi şehrimizi imar edebilmeyi ihya edebilmeyi, gönülleri kazanabilmeyi hep birlikte bizlere nasip etsin inşallah. Bugüne kadarki destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, hep birlikte el ele gönül gönüle havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz güzel şehrimize hep birlikte hizmet etmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Seçimler geride kaldı. Bundan sonra bize oy veren vermeyen diye bir ayrım söz konusu değil. Biz bu şehirde yaşayan 170 bin kişinin hizmetkarı olabilmek için çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Karşılamanız, destekleriniz, dualarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”


Daha sonra personelinin ve vatandaşların tebrik ve tezahüratları eşliğinde makamına çıkan Başkan Çelik, burada da kendisi için hazırlanan pastayı gönül dostlarıyla birlikte kesti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:40
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