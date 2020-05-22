Başkan Çalkaya’dan hem ziyaret hem hizmet

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Ramazan Bayramı öncesinde tüm mahalle muhtarlarını ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de sorunları dinledi.

Her ay sonunda mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan toplantıyı muhtarların makamında gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hakan Özsoy, Teleferik Mahallesi Muhtarı Necmi Geçim, Çetin Emeç Mahallesi Muhtarı Recep Pervanlar, Eğitim Mahallesi Muhtarı Sami Koçyiğit, Onur Mahallesi Muhtarı Hamit İhsan Tanes, Korutürk Mahallesi Muhtarı Birnur Aksoy Özsucu, İnciraltı Mahallesi Muhtarı Ali Osman Güler ve Bahçelerarası Muhtarı Erkan Mutlu’yu ziyaret eden Başkan Çalkaya, muhtarlar ile mahallenin sorunlarını konuştu.

Balçova’daki 8 mahalle muhtarını Halka birlikte hizmet ettiği mesai arkadaşları olarak gördüğünü ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Bu ay korona virüs salgını nedeniyle muhtarlarımızla toplantı yapamadık. Ben tüm muhtarlarımızın hem Ramazan Bayramı’nı kutlamak hem de varsa sorunlarını dinlemek için ziyaret ettim. Balçova’da bu şekilde sorunları en kısa sürede çözüp vatandaşlarımızın yararına olan işler yapıyoruz. Bu vesile ile de hem muhtarlarımızın hem de Balçova halkının güzel ve sağlıklı bir bayram geçirmesini dilerim” diye konuştu.