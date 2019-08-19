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Başkan Çakıcı’dan domates festivaline davet

Sinop’un Boyabat ilçesinde "3.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:55
Başkan Çakıcı’dan domates festivaline davet

Sinop’un Boyabat ilçesinde "3. Geleneksel Domates Festivali" 23 Ağustos Cuma günü düzenlenecek. Festivalde ilçenin tanıtımının yanı sıra birçok etkinlik yer alacak.


Saat 14.00’te Kemaldede Camisi yanındaki alanda yapılacak olan festivalde; yarışmalar, ikram sokağı, yöresel köy pazarı, fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi yer alacak. Festival domates üreticilerine ödül ve plaket sunumu ile son bulacak.



"Amacımız halkı kaynaştırmak"


Festival ile alakalı açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat 3. Geleneksel Domates Festivali münasebetiyle herkesi Boyabat’a davet etti. Başkan Çakıcı açıklamasında, 23 Ağustos’ta yapılacak festivalin amacının hem halkı kaynaştırmak hem de yörede yetişen ve kendine has özellikleri olan ürünleri Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.Başkan Çakıcı, "Bizler Boyabat’taki değişimi, dönüşümü, yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetleri hemşehrilerimizden aldığımız güçle gerçekleştiriyoruz. Birlikte güzel işler yapmaya devam ediyoruz" dedi.



Festivale davet


Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Boyabatımızın tanıtımına katkı sağlamak, Gazidere domatesimizin yeni pazarlara açılarak hem üretim alanlarımızı genişletmek hem de üreticilerimizin kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Domates Festivalimizin 3.sünü 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14.00’te Kemaldede Camisi yanında gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:55
  1. fotoğraf
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