Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda vizyon proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent ulaşımının önemli noktalarından Kartal Kavşağı’nda yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı Projesi’ni yerinde inceledi. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Büyükkılıç, kavşağın yılbaşından önce trafiğe açılacağını söyledi.

Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda, “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Büyükkılıç, şantiye sahasında yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

“Süreçte Bir Aksama Gözükmüyor”

Kartal Katlı Kavşağı’ndaki çalışmaların etaplar halinde sürdüğünü belirten Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun Kartal Kavşağı’mız seyrinde ilerliyor. Sürecinde bir aksama gözükmüyor” dedi. Üst kısımda tabliye çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Büyükkılıç, tünel çalışmalarının da ilerlediğini belirterek, Erciyes, Talas, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve şehir merkezi yönlerindeki imalatların sürdüğünü kaydetti. Projede 8 yürüyen merdiven ve 4 asansör bulunacağını belirten Büyükkılıç, elektromekanik çalışmaların da tamamlanmasıyla kavşağın önemli bir ulaşım noktası haline geleceğini söyledi. Kartal Kavşağı’nın Erciyes tarafında tünel çalışmalarının da başladığını belirten Büyükkılıç, “Allah’ın izniyle yılbaşından önce burası trafiğe açılacak. Mevla’m mahcup etmesin” ifadelerini kullandı. Kayseri’de ulaşım konforunu artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, Yeni Sanayi-DSİ bölgesindeki kavşağın tamamlandığını, Hacılar ve Organize Sanayi Bölgesi bağlantılarındaki projelerin de devam ettiğini söyledi. Öte yandan, Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde toplam 2 bin 511 fore kazık imalatı tamamlanırken, araç tünelleri başta olmak üzere diğer imalatlar da yoğun şekilde sürdürülüyor.

SAHABİYE’DE DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin 2. Uygulama Etabı’nda çalışmalar yüzde 45 seviyesine ulaşırken, 3. Uygulama Etabı’nda hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma görüşmelerinde yüzde 90 oranına ulaşıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yakından takip ettiği proje ile Kayseri şehir merkezinin daha güvenli, modern ve afetlere dayanıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen 2. Etap çalışmaları, Bakanlığın tevdi işlemleri doğrultusunda Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülüyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3. Uygulama Etabı’nda ise hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde yüzde 90 uzlaşma sağlandı. Görüşmelerde mülkiyet hakları gözetilirken, vatandaşların talepleri ve beklentileri de dikkate alınıyor. Henüz uzlaşma görüşmesi gerçekleştirmemiş hak sahipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na başvurarak sürece dâhil olabilecek. Sahabiye’deki dönüşümle Kayseri’nin merkezinde güvenli, modern, sürdürülebilir ve dirençli yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kayseri’ye İki Önemli Başkent Unvanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesinin, şehrin kültür, spor, turizm ve gençlik alanındaki güçlü vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Kayseri’nin TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin büyük bir gurur olduğunu belirten Büyükkılıç, bu unvanın aynı zamanda önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. 2027 boyunca düzenlenecek etkinliklerle Kayseri’nin tarih, kültür ve medeniyet birikiminin daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydeden Büyükkılıç, Türk dünyasıyla kültürel bağların güçlendirileceğini söyledi. “Bu başarı sadece Kayseri’nin değil; Türkiye’nin ve Türk dünyasının ortak başarısıdır” dedi.

Kayseri’nin ACES Europe tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesinin de spor yatırımlarının uluslararası karşılığı olduğunu belirten Büyükkılıç, kentin farklı branşlarda güçlü bir spor şehri haline geldiğini ifade etti. Büyükkılıç, “Kültürde Türk dünyasının başkenti, sporda dünyanın başkenti olan bir Kayseri hedefliyoruz” diye konuştu.