Başkan Büyükkılıç’dan Acı Görev

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar’da meydana gelen acı kazada hayatını kaybeden Ahmet Duran Karaçam’ın Pınarbaşı ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Hacılar’daki kazada hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ahmet Altıparmak ve Ali Suna ile aynı kazada yaşamını yitiren Fatma Abravcı’nın dün yapılan cenaze törenlerine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün de Ahmet Duran Karaçam’ın cenazesi için Pınarbaşı ilçesine gitti. KASKİ personeli Ahmet Duran Karaçam için Pınarbaşı Karslı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ile katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra Ahmet Duran Karaçam’ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulunarak acılarını paylaştı.