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Başkan Büyükkılıç Vefa Buluşmalarına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24
Başkan Büyükkılıç Vefa Buluşmalarına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği Kocasinan Vefa Buluşmasında kimin hangi makamlarda olduğunun önemli olmadığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Önemli olan nerede ve kiminle olduğunuzdur” diye konuştu.


Vefa Buluşması’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Önceki Dönem Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, il ve ilçe yöneticileri ile partinin farklı kademelerinde görev yapmış isimler katıldı. Vefa Buluşmasında yaptığı konuşmada bir dava adamı olmanın önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız gece demiyor, gündüz demiyor ve koşturuyor. Bir kardeşimizi bile kaybetmemek için gayret ediyor. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseriyiz, hep beraber Türkiye’yiz. hep beraber bu davanın sevdalısıyız. Elbette bu dava yolunda belki istemeyerek şu anda yanımızda olamayan kardeşlerimiz var. Yine de biz onları yanımıza almaya, bağrımıza basmaya, yolumuza hep birlikte devam etmeye çalışacağız. Bu bizim olmazsa olmazımız” dedi.


Bugüne kadar farklı görevlerde farklı insanlar olduğunu ifade eden ve kimin hangi görevde bulunduğunun önemli olmadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Değişik milletvekillerimiz ve bakanlarımız oldu. Ama biz hep şunu söyledik. Kimin hangi görevde olduğu önemli değil. Kiminle birlikte olduğumuz, nerede olduğumuz önemli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24
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