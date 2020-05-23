Başkan Büyükkılıç: “Üçüncü Bilim Sanat Merkezi de yapılacak gibi görünüyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’na bakan ve hayırsever Murat Kantarcı tarafından yaptırılmakta olan Bilim Sanat Merkezi inşaatını ziyaret etti. İnşaat alanını gezen Başkan Büyükkılıç, Murat Kantarcı’dan inşaatın durumuna ilişkin bilgi aldı.

Hayırsever Çetin Şen tarafından yapılan Bilim Sanat Merkezi’nden sonra Hayırsever Murat Kantarcı’nın yapımını üstlendiği ikinci Bilim Sanat Merkezi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Hayırsever Murat Kantarcı, Kartal Kavşağı’na bakan okulun yeri için Başkan Memduh Büyükkılıç’ın emeği olduğunu ifade ederek, “Bu okulun böyle güzel bir yerde yapılması çok önemliydi. Başkanımız burada yapılmasını organize etti. Emeği için teşekkür ediyorum. Bilim Sanat Merkezleri yetenekli, IQ’su yüksek öğrencilerin heba olmaması için çok önemli. Böyle bir okulu yaptırma imkanının verilmesi nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Hayırsever Murat Kantarcı’nın Hayırseverler Şehri Kayseri’nin en güzel kanıtlarından birisini daha yaşattığını söyleyerek Murat Kantarcı ve ailesine teşekkür etti. Bilim Sanat Merkezi’nin ulaşım rahatlığı olan bir bölgede yapılmakta olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “5 bin 300 metrekare büyüklüğünde bir alana yapılıyor. Birincisi Hayırseverimiz Çetin Şen tarafından yapılmıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Burasının da kapasitesinin şimdiden dolduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla üçüncüsü de gözüküyor” dedi. Bilim Sanat Merkezi’nin hemen karşısındaki Hava İkmal Bakım Merkezi’nin Millet Bahçesi olması için 10 Haziran’da ihale yapılacağını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bölgenin sosyal, eğitim ve bilim yönünden bir merkez olacağını kaydetti.