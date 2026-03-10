Başkan Büyükkılıç Kayseri'de ilçe ilçe mahalle mahalle vatandaşla buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yoğun programlarla Kayseri’nin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İftardan sahura kadar süren ziyaretleriyle hem ilçelerde hem de şehir merkezinde hemşehrileriyle bir araya gelen Büyükkılıç, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma iklimini sahaya taşıyor.

RAMAZAN’DA İLÇE İLÇE GÖNÜL BULUŞMASI

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Tomarza, Bünyan ve Yeşilhisar başta olmak üzere birçok ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla aynı sofrada iftar açtı. İlçe programlarında vatandaşlarla sohbet eden, talepleri dinleyen ve yerel yöneticilerle istişarelerde bulunan Büyükkılıç, belediyenin yatırımları ve projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan’ın manevi atmosferini Kayseri’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar taşıyan Başkan Büyükkılıç, ilçelerde gerçekleştirilen buluşmalarla gönül bağlarını güçlendirmeye devam etti.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HİZMET EDİYORUZ”

Ramazan programlarında vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, belediye olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden yatırımlara en fazla pay ayıran belediyeler arasında yer aldığını ifade etti.

Büyükkılıç, hem şehir merkezinde hem de kırsalda kalkınmayı sürdüren projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, yapılan araştırmalarda büyükşehir belediye başkanları arasında vaatlerini yerine getirme oranında üst sıralarda yer aldıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TERAVİH SONRASI VATANDAŞLA BULUŞMA

İftar programlarının ardından teravih namazı sonrası da vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, cami çıkışlarında Kayserililerle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, Ramazan’ın manevi atmosferini sahada vatandaşlarla birlikte yaşamayı sürdürdü.

Gece geç saatlere kadar devam eden programlarda sahur sofralarında da vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

ESNAF ZİYARETLERİYLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Ramazan ayı boyunca çarşı ve mahallelerde esnaf ziyaretlerini de sürdüren Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, birebir temaslarla gönül belediyeciliği anlayışını güçlendirdi.

MERKEZDE DE YOĞUN RAMAZAN PROGRAMI

Başkan Büyükkılıç, ilçelerin yanı sıra Kayseri şehir merkezinde düzenlenen çok sayıda iftar programına da katılarak farklı kesimlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Kadına Vefa” iftar programına katıldı. Programda kadınlara hitap eden Büyükkılıç, “İyi ki varsınız diyor, her birinizin gününü bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca İlim Yayma Cemiyeti’nin iftar programına katılırken, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. personeli ile de aynı sofrada buluşarak orucunu açtı.

Erciyes Anadolu Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar buluşmasında iş insanlarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri protokolü ile birlikte Sivaslı dernek temsilcileriyle iftar sofrasında buluşan Başkan Büyükkılıç, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin geleneksel iftar programına da katıldı.

Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Kardeşlik ve Birlik İftarı’nda yetim çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle bir araya gelerek, “Biz sizleri seviyoruz. Sizler bizim dua kaynağımızsınız, şehrimizin bereketisiniz” dedi.

KCETAŞ ve TÜGVA tarafından ayrı ayrı düzenlenen iftar programlarına da katılan Büyükkılıç, KCETAŞ’ın Türkiye’de takdir edilen bir kuruluş olduğunu ifade ederken, TÜGVA programında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin emrinde olduğunu vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında kahraman jandarmalarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Büyükkılıç, vatani görevini Kayseri’de yapan askerlerle sohbet etti.

Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı’nda sanayicilerle bir araya gelen Büyükkılıç, üretim ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle buluşan Büyükkılıç, “Sizlere minnet borçluyuz” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ’NİN İFTAR PROGRAMINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Büyükkılıç, Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı’na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan’a Kayserililerin selamlarını ileten Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kayserililere en kalbi selamlarını ilettiğini belirtti.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Milletimiz devletine güvenmeye devam etsin” mesajı verdi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, İFTAR BULUŞMALARINA BAŞKENTTEKİ HEMŞEHRİLERİ İLE DEVAM ETTİ

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayındaki iftar buluşmalarını Ankara’da yaşayan Kayserililerle de sürdürdü. Ankara’daki Kayseri İli Yardım Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Büyükkılıç, hemşehrileriyle bir araya gelerek Kayseri’de gerçekleştirilen yatırımlar ve hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, “Kayseri’yi her alanda daha iyi bir noktaya taşımaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN TARTUS’A KARDEŞLİK SOFRASI

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverlik geleneğinin Ramazan ayında sınırları aştığını belirterek, “Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir” mottosuyla Suriye’nin sahil kenti Tartus’ta ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofraları kurduklarını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunun sınırların ötesine taşındığını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri’nin gönül coğrafyasıyla bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Ramazan boyunca süren yoğun programlarıyla dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, ilçelerden şehir merkezine, Türkiye’den yurt dışına uzanan buluşmalarla birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarını sürdürmeye devam ediyor.