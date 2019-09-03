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Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti, Vezirhanı’nı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

03 Eylül 2019 Salı 11:28
Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti, Vezirhanı’nı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ziyaretinin ardından Vezirhanı’na geçerek restorasyon çalışmalarını inceledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun programlarının yanında her zaman halkla birlikte halkla iç içe olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Tarihi Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, esnafların yanı sıra alışveriş yapmak için gelen vatandaşlarla da görüştü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’nın tüm sokaklarını gezerek el sıktı, hatır sordu. Başkan Büyükkılıç, ziyareti esnasında esnafların sabah kahvaltısını yaptığı bir iş yerinde çorba içmeye davet edildi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ziyaretinin ardından Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1723 yılında yapılan Vezirhanı’na geçti. Vezirhanı’nda yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:28
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